Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen und der bisherigen Erkenntnisse über die Mutationen des Sars-CoV2-Virus fordert der Westerwälder CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Andreas Nick, die Landtagswahl am 14. März ebenso wie sämtliche gleichzeitig angesetzten Direktwahlen von Bürgermeistern in Verbands- und Ortsgemeinden unmittelbar und ausschließlich in Form der Briefwahl durchzuführen.