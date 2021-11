Westerwaldkreis

Zur Gewaltprävention: Evangelisches Dekanat erstellt Schutzkonzept für Gemeinden

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) wendet sich gegen jede Form physischer, psychischer und seelischer Gewalt. Ein Ende 2020 beschlossenes Kirchengesetz zur „Prävention, Intervention und Aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt“ definiert klare Standards zu verpflichtenden Schutzkonzepten in kirchlichen Einrichtungen und formuliert Verhaltensaufforderungen an Haupt- und Ehrenamtliche. Das neue Präventionsgesetz hat auch Auswirkungen auf die Arbeit im Evangelischen Dekanat Westerwald.