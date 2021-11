Auf Anregung des in Enschede/Niederlande lebenden 89-jährigen Bert Woudstra und der in den USA lebenden 68-jährigen Felice Dublon, Tochter von der in Meudt geborenen und in den USA lebenden 101-jährigen Beate Löwenstein, wurden in Meudt erstmals Stolpersteine für Angehörige der früheren Meudter jüdischen Gemeinde verlegt.