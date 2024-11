Plus Hahn am See

Zum 650. Geburtstag wird getanzt: Hahn am See feiert Jubiläum mit einer Party

i Das sanierte Gemeindezentrum ist zu einem Schmuckstück geworden. Ein besonderer Blickfang ist die Saaldecke mit den Lüftern und den Deckenstrahlplatten samt integrierter Beleuchtung. In dem Saal wird die Party zum 650-jährigen Bestehen des Ortes gefeiert. Foto: Angela Baumeier

Die Ortsgemeinde Hahn am See feiert in diesem Jahr ihr 650-jähriges Bestehen. Sie geht es bescheiden an und hat sich dafür entschieden, alles Offizielle hintan zu stellen, keinen steifen Kommersabend, sondern einen Gute-Laune-Abend zu veranstalten: Gefeiert wird gemeinsam am Samstag, 9. November, im frisch sanierten Gemeindezentrum mit der Liveband „The Kolbs“. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.