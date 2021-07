Zum 200. Geburtstag des Namensgebers des Heilverfahrens: Wie einst die Kneipp-Kur in die Kreisstadt kam

Vor 200 Jahren kam im Jahr 1821 Sebastian Anton Kneipp, Sohn einer Weberfamilie, in Stefansried (heute in Ottobeuren eingemeindet), zur Welt. Er starb als katholischer Stadtpfarrer am 17. Juni 1897 in Bad Wörishofen und gehörte zu den wenigen Laien auf dem Gebiet der Medizin, nach dem ein Heilverfahren benannt ist: die Kneipp-Kur. Zu Kneipps 200. Geburtstag stellte Hermann Josef Roth, der Theologe, Naturwissenschaftler sowie der Sohn von Alt-Bürgermeister und Landrat Heinrich Roth, die Entwicklung der Kneippkultur in Montabaur vor.