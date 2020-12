Westerburg

Wer in Corona-Zeiten sein neues Auto anmelden möchte, der wird auch im Westerwald mit einem geänderten Prozedere konfrontiert. Ohne eine Terminvereinbarung läuft, bis auf wenige Notfälle, beinahe nichts mehr. Der Westerwaldkreis verfügt über insgesamt drei Zulassungsstellen: eine bei der Kreisverwaltung in Montabaur sowie jeweils eine weitere bei den VG-Verwaltungen in Westerburg und Hachenburg. Wie läuft dort die tägliche Arbeit in Corona-Zeiten ab, wollten wir wissen. Wie reagieren die Antragsteller auf die Einschränkungen?