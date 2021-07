Gemeinsam realisieren die Ortsgemeinde Langenhahn und die Verbandsgemeinde Westerburg in Langenhahn einen Neubau mit räumlich getrennter Nutzung. Der Bauhof der Ortsgemeinde und die Feuerwehr, die sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde befindet, werden in dem Dorf künftig gemeinsam unter dem Dach eines einzelnen Neubaus untergebracht. Die beteiligten Kommunen sprechen von einem „zukunftsweisenden Projekt“.