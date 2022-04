Nach ausführlichen Diskussionen über den möglichen Bau zusätzlicher Rastanlagen an der A 3 im Westerwald ist es zuletzt ruhig geworden um das Thema. Vom Tisch sind die Planungen damit aber nicht, wie der Leiter der Autobahn GmbH in Montabaur, Ulrich Neuroth, unlängst in einem Gespräch mit der CDU-Landtagsabgeordneten Jenny Groß deutlich machte.