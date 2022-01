Westerwald

Zu Dritt den Everest der Puzzles erklommen

Puzzeln hat mir schon durch so manche Lernphase geholfen. Während ich Farben sortierte, erst die Ecken und dann die passenden Ausbuchtungen zu einzelnen Einbuchtungen suchte, sortierten sich auch die Fakten in meinem Kopf. Mein Lieblingspuzzle, ein 1500-Teile-Riese mit verschiedenen Pastasorten, hat mich gut auf so manche Klausur vorbereitet.