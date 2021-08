Ein mitternächtliches Drogengeschäft in einer Parkbucht an der B 414 bei Hachenburg sollte es werden. Stattdessen gingen Verkäufer und Fahrer einer Polizeistreife ins Netz und müssen nun hinter Gitter. Beide allerdings können und wollen die Zeit für einen Drogenentzug nutzen, wie sie selbst sagten und auch ihre Anwälte am Koblenzer Landgericht betonten. Angeklagt waren die 34 und 43 Jahre alten Männer wegen gemeinsamen bewaffneten Drogenhandels.