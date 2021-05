Wer in den vergangenen Wochen am Dreifelder Weiher entlang kam, dem sind sie sicherlich ins Auge gesprungen. Wo sonst Frosch und Fisch beheimatet sind, grasen derzeit zwölf Schottische Hochlandrinder im Wasser. Was es damit auf sich hat, erklärt ihr Halter Dominic Hastrisch.