Ziel der Ransbach-Baumbacher: Über den Genuss Wirtschaft und Region stärken

Von Hans-Peter Metternich

i Die letzte Genussmesse für Essen und Trinken, die „Kulinaria“ (hier ein Archivfoto), war einzigartig: Zum einen gab es bis dahin in der Region keine derartige Genussmesse, zum anderen war der Zuspruch der Besucher überwältigend, wie die Veranstalter anschließend bilanzierten. Foto: Hans-Peter Metternich

Stadt und Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach stecken in den Vorbereitungen für eine Genussmesse „Essen und Trinken“. Bereits 2017 gab es eine derartige Messe in der Stadthalle der Töpferstadt – die „Kulinaria“ – eine Sonderschau, die in mehrfacher Hinsicht einzigartig war.