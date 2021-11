Erstmals hatte sich in diesem Jahr die Initiative „Orange Westerwald“ für die Einhaltung und Stärkung der Menschen- und Frauenrechte eingesetzt und als sichtbares Zeichen in der Region Wahrzeichen wie den Köppelturm bei Montabaur oder den Hachenburger Löwenbrunnen in einen kräftigen Orange-Farbton tauchen lassen.