Zeichen der Hoffnung gesetzt: „Hui Wäller-Duo“ macht mit Corona-Song Mut

Westerwaldkreis

Mit seinem Mutmach-Lied „Wenn diese Zeit vorbei ist“ will das „Hui Wäller-Duo Maxi & Klaus“ die Menschen im Westerwald während der Corona-Pandemie aufmuntern und ihnen die Zeit bis zu einem Impftermin verkürzen. Vor allem geht es den beiden Westerwälder Vollblutmusikern Klaus Hardy aus Helferskirchen und Peter Müller aus Ettinghausen darum, in diesen Zeiten ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Und so heißt es in ihrem einprägsamen Refrain: „Wenn diese Zeit vorbei ist, ja, dann feiern wir ein Fest, Musik und Tanz, in's Kino gehen, da fällt uns ganz viel ein. Die ganze Welt soll wissen: Das hier war noch nicht der Rest. Wir schaffen das wie immer, das kann nicht anders sein. Wir schaffen das wie immer, nur nicht allein.“