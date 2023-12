Zahlreiche Attraktionen stehen auf dem Programm: Pfefferkuchenmarkt lockt Gäste nach Westerburg

Am Freitag, 1. Dezember, steht der Nachwuchs im Mittelpunkt des Bühnenprogramms. Die örtlichen Kindergärten und Schulen erfreuen ab 14 Uhr mit Gedichten, Musik, Tanz und Gesang. Den Auftakt macht die Freie Montessori-Schule Westerwald, um 14.30 Uhr folgt die katholische Kindertagesstätte Christkönig, um 14.45 Uhr die kommunale Kindertagesstätte Zaubergarten und um 15.15 Uhr die evangelische Kindertagesstätte Pfarrer Ninck.

Gegen 15.40 Uhr unterhalten Kinder der Regenbogenschule, und um 16.30 Uhr sorgen Schüler der Realschule plus am Schlossberg Westerburg für den Abschluss. Abends ist eine Pfefferkuchenmarktparty angesagt: Ab 20 Uhr spielt die Coverband Sixpash Pop- und Rockmusik.

Am Samstag, 2. Dezember, öffnet das Weihnachtsdorf um 14 Uhr seine Türen. Von 14 bis 17 Uhr wird Kinderschminken angeboten, und ein Glücksrad lockt in den Ratssaal. Ab 14.15 Uhr sorgen der Musikverein 1980 Guckheim und der Musikverein Hui Wäller Kölbingen gemeinsam für weihnachtliche Melodien. Ab 16.45 Uhr ist der Musikverein Neuhochstein-Schönberg zu hören, gefolgt vom Musikverein Harmonie Bellingen (ab 18 Uhr). Das Abendprogramm startet um 20 Uhr mit der Band Acoustic Lights.

Am Sonntag, 3. Dezember, ist das Weihnachtsdorf ab 12 Uhr geöffnet. Dann erobert der Kinderchor Schreihälse und Krachmacher aus Gemünden die Bühne. Nach einer kurzen Pause wird gegen 13 Uhr der Musikverein Weltersburg mit bekannten Melodien unterhalten.

Am Samstag und am Sonntag lädt das Jugendzentrum in der Neustraße 39 jeweils von 14 Uhr bis 16 Uhr zum Advents-Basteln ein. Kinder unter sieben Jahren können nur in Begleitung ihrer Eltern teilnehmen. Um 15 Uhr beginnt die Nikolaus-Parade am Rewe-Markt. pru