Eine Woche lang lernen, jeden Tag fünf Stunden und das freiwillig? In der Krugbäckerhalle in Mogendorf nahmen sich zwölf Jugendliche kostbare Ferienzeit für einen Workshop der Jugendpflege und erwarben mit Programmieren, PC-Schrauben, Löten, Robotik und 3D-Druck „Skills 4 Future“, also Fähigkeiten für die Zukunft.