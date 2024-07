Plus Koblenz/Wied Wolfsschilder im Wald von Wied: Jagdpächter Koch lässt nicht locker Von Markus Kratzer i Dass dieses Schild im Wald von Wied nicht beanstandet wird, verletzt nach Ansicht des Jagdpächters den Grundsatz der Gleichbehandlung. Foto: Klaus Koch Der Streit um Schilder, die im Naturschutzgebiet „Oberes Wiedtal“ auf die Existenz des Wolfes hinweisen, geht in eine neue Runde. Inzwischen hat Klaus Koch, Jagdpächter von Wied, das Oberverwaltungsgericht Koblenz eingeschaltet. Lesezeit: 2 Minuten

Er beantragt in einem Schreiben seiner Rechtsanwälte, die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen den Bescheid des Westerwaldkreises anzuordnen. Heißt: Bis zu einer abschließenden Entscheidung will Koch die umstrittenen Schilder hängen lassen – was ihm Anfang des Monats das Verwaltungsgericht in der Vorinstanz noch verwehrt hatte (unsere Zeitung berichtete). „Zwar unterliegt der ...