Plus Wölferlingen

Wolf greift Herde am hellen Tag an: Droht das Ende der Wanderschäferei?

i ARCHIV - Ein Wolf läuft durch einen Wald. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

„Es ging so schnell und geräuschlos, dass nicht einmal die Hunde angeschlagen haben.“ Wanderschäfer Erwin Schwarz ist immer noch tief beeindruckt von seiner Begegnung mit – wie nun zweifelsfrei bestätigt ist – einem reißenden Wolf. Der war am vorigen Montag, 22. April, am hellen Tag in seine Herde gestürmt, obwohl Hirt und Hunde nahe Wölferlingen bei den Schafen waren.