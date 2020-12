Wallmerod

„Der Schandfleck ist weg.“ Passender als mit diesen Worten hätte Patrick Müller (Architekturbüro Schäfer, Westerburg) die Situation beim Spatenstich für das Projekt „Wohnquartier Eichbergblick“ nicht umschreiben können. So richtig war die Aussage des Architekten dann aber doch noch nicht. Denn noch immer sind am ehemaligen Standort der alten Turnhalle in Wallmerod Schutthaufen zu sehen, Berge von Muttererde und aufgerissene Pflastersteine reihen sich in dieses Bild ein und lassen kaum vermuten, dass hier einmal viele Familien mit Kindern wohnen werden.