Stein-Neukirch

Wohnhausbrand in Stein-Neukirch: 72-jährige Bewohnerin verstorben

In Stein-Neukirch in der Verbandsgemeinde Rennerod ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Wohnhausbrand gekommen. Dabei ist eine 72-jährige Bewohnerin verstorben.