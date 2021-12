Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Langenbach bei Kirburg ist am Montagmittag ein Hund ums Leben gekommen. Das hat der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr in der VG Bad Marienberg, Frank Schiffmann, nach dem Einsatz im Gespräch mit unserer Zeitung mitgeteilt. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.