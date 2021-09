Wohltätigkeitsaktion von „Wäller helfen“ im Stöffel-Park: Eine gelungene Sache

Beim Familientag wurde ihnen ein abwechslungsreiches Programm an Musik und Aktion geboten. „Die Erlöse kommen der Fluthilfe zugute“, erklärte Björn Flick des veranstaltenden Vereins „Wäller helfen“. Damit spannt sich das Netzwerk für Nachbarschaftshilfe unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“ über den Westerwald hinaus zu den Menschen, die jetzt die Hilfe am nötigsten haben. Dass das mit Spaß geht, zeigte beispielsweise Clown Ruudi. Die Auftritte der Bands versetzten zudem in gute Stimmung, sodass der Familientag rundum eine gelungene Sache war. bau