Die Hilfe für die Flutopfer an der Ahr hat 1000 Gesichter. Vier davon sind auch Westerwälder Gesichter. Die Namen dazu: Carmen Heier und Ralf Schröder aus Irmtraut sowie die Eheleute Anna und Roland Ott aus Hadamar-Oberzeuzheim. Die Otts betreiben an der Bundesstraße in Oberzeuzheim eine Bäckerei mit einem kleinen Café. Carmen Heier führt in Irmtraut ein Nagelstudio, und Ralf Schröder ist bereits Rentner.