Westerwaldkreis

Der seit Mitte Dezember geltende harte Lockdown trifft auch die Westerwälder Einzelhändler hart. Die strengen Corona-Maßnahmen treiben vor allem kleinere Geschäfte in existenzielle Not. Während Möbelgeschäfte und Lebensmittelgeschäfte relativ gut durch die Pandemie kommen, trifft es vor allem den Textil- und Modehandel schwer. Die Branche muss herbe Umsatzverluste einstecken. Nach Schätzungen des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz liegt der Umsatzverlust der Branche in den Bereichen außerhalb des Lebensmittelhandels allein im Dezember bei rund 400 Millionen Euro.