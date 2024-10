Plus VG Wallmerod Wo es summt und brummt: Verbandsgemeinde Wallmerod ist „Aktion Grün Kommune“ Von Angela Baumeier i Die Urkunde überreichte Ministerin Katrin Eder an Bürgermeister Klaus Lütkefedder auf dem Gelände der Niederahrer Grundschule, die ein „Hummel-Bummel-Projekt“ realisiert. Foto: Angela Baumeier Als „Aktion Grün Kommune“ ist die Verbandsgemeinde Wallmerod von Umweltministerin Katrin Eder ausgezeichnet worden. Damit würdigte sie insbesondere deren vorbildliche Biodiversitätsstrategie mit insgesamt 275 Maßnahmen und betonte: „Die VG Wallmerod verleiht dem lokalen Natur- und Artenschutz als Aktion Grün Kommune auch überregional ein Gesicht.“ Lesezeit: 3 Minuten

Zugleich überreichte die Ministerin an Bürgermeister Klaus Lütkefedder einen Förderbescheid über 44.200 Euro für das Starkregenvorsorgekonzept für fünf Ortsgemeinden der VG Wallmerod. Wie diese beiden Konzepte Hand in Hand gehen, wurde bei der Übergabe der Auszeichnung durch Lütkefedder und Philipp Schiefenhövel (Will-und-Liselott-Masgeik-Stiftung) ausgeführt. Draußenschule hat Natur zum Lern-Revier Dass die Übergabe in ...