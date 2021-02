Dem Wittgerter Unternehmer Hans Raucher liegt die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen am Herzen. Der Geschäftsführer der Firma Raucher Building Automation in Nistertal hat der kommunalen Kindertagesstätte Haiderbach in Wittgert jetzt zwei moderne Entlüftungsgeräte, die Viren, Bakterien, Staub und Pollen wirksam aus der Raumluft herausfiltern, geschenkt.