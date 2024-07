Plus Alpenrod

Wirtin in Alpenrod 2000 Euro stibitzt: Jungfuchs Willi ist trotzdem ein sparsamer Dieb:

i Jungfuchs Willi ist ein tierischer Dieb. Foto: Aida Lukovic

Rund um das beliebte, direkt am Waldrand gelegene Ausflugslokal Jöckel's Alpenroder Hütte, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, sind Begegnungen mit Wildtieren keine Seltenheit: Rehe kommen gerne vorbei, um die saftigen Blumen vor der Hütte abzuweiden, freche Eichhörnchen hüpfen übers Gelände, Hasen hoppeln am Biergarten entlang, und sogar ein neugieriger Jungfuchs schaut seit circa einem Jahr täglich vorbei.