St. Bonifatius bleibt – die künftige Wirkungsstätte aber ändert sich: Am 31. Dezember endete nach sieben Jahren und sieben Monaten engagierten Wirkens und mit vielen positiven Akzentsetzungen der Dienst von Johannes Schröder als Kantor in der Pfarrgemeinde St. Bonifatius in Wirges. Am ersten Januar begann sein Dienst als Kantor in der Stadtkirche St. Bonifatius in Wiesbaden.