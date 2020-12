Wirgeser Steimel-Ensemble erstrahlt in neuem Glanz

Wirges

Es ist (wieder einmal) vollbracht. Der Kirchenbauverein Wirges hat die 14 Kreuzwegstationen und die kleine Marienkapelle auf dem Steimel wieder in einen würdigen Zustand versetzt. Damit ist der Verein seinem satzungsgemäßen Ziel, „in Erfüllung des Gelöbnisses, das nach dem letzten Krieg gemacht wurde, die Gnadenkapelle und die Kreuzwegstationen auf dem Steimel in einem würdigen Zustand zu erhalten und die katholische Pfarrei St. Bonifatius Wirges bei der Finanzierung von werterhaltenden Maßnahmen und besonderen Anschaffungen für die Pfarrkirche zu unterstützen“, einmal mehr gerecht geworden. Mit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen hat auch das Kruzifix an der Eingangsfassade nach sorgsamer Restaurierung an seinen angestammten Platz zurückgefunden.