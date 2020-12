Westerwaldkreis

Der Wirgeser Unternehmer und Chef der Koch-Holding, Klaus Koch, ist in den „Senat der Wirtschaft Deutschland – Stiftung für gemeinwohlorientierte Politik“ in Bonn berufen worden. Das parteiunabhängige Gremium setzt sich für eine soziale Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft ein; ihm gehören als Ehrensenatoren so prominente Europapolitiker wie beispielsweise der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker oder der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister und designierte FDP-Generalsekretär Dr. Volker Wissing an. Wir haben mit Klaus Koch über seine Ziele und Ambitionen in dem Gremium gesprochen.