Hat die Stadt Hachenburg das Potenzial zum Wintersportort? Da aufgrund schneearmer Winter in den vergangenen Jahren selbst der Skilift am Köppchen an der Alpenroder Straße kaum in Betrieb war, mag diese Frage auf den ersten Blick irritierend wirken. Doch die Verantwortlichen der Leichtathletik- und Kufensportabteilung des TuS Hachenburg halten die Prognose durchaus für realistisch.