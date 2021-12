Die Futura-Gruppe plant im Bereich der Gemarkungen Langenhahn, Bellingen und Rotenhain acht Windenergieanlagen zu errichten. Damit das Projekt aber realisiert werden kann, muss zunächst eine Änderung des Teilflächennutzungsplans in die Wege geleitet werden. Hierzu hat der Verbandsgemeinderat in Westerburg bei einer Videochatkonferenz am Dienstagabend einstimmig grünes Licht gegeben. Die Naturschutzinitiative hatte bereits im Vorfeld Widerstand gegen das Projekt angekündigt.