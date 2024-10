Plus Ransbach-Baumbach

Willi Maus in Ransbach-Baumbach: Keiner Seite im Nahost-Konflikt die Schuld zuschieben

i Mit einem Konfliktbaum machte Willi Maus deutlich, wie komplex die Probleme im Nahen Osten und Israel sind. Foto: Thorsten Ferdinand

Am Jahrestag des Terroranschlags der Hamas in Israel (7. Oktober 2023) kamen im Pfarrheim St. Markus in Ransbach-Baumbach rund 50 Interessierte zusammen, um mehr über die historischen Ursachen des Nahostkonflikts zu erfahren. Willi Maus aus Bendorf-Stromberg informierte über die Entstehungsgeschichte des Staates Israel, gescheiterte Friedensbemühungen und die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation.