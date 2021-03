Klopfgeräusche von der Ladefläche seines Fahrzeugs haben am Montagvormittag einen Lkw-Fahrer veranlasst, sich an die Polizei zu wenden. Bemerkt hatte der Fahrer eines Sattelzuges die Klopfzeichen gegen 10.40 Uhr an der Raststätte Heiligenroth. Als Beamte der Autobahnpolizei den Anhänger öffneten, fanden sie, erneut, zwei Personen vor.