Pünktlich zum Frühlingsanfang wird es in der Töpferstadt in diesem Jahr wieder einen Ostermarkt geben. Für Samstag und Sonntag, 19./20. März, kündigt Jasmin Weber als Kultur-, Tourismus- und Veranstaltungsbeauftragte in Ransbach-Baumbach die Neuauflage des Kunst- und Kreativmarkts in der Stadthalle an.