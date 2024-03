Wieder mehr Bausparer: Sparkasse Westerwald-Sieg steigert Bilanzsumme auf 4,22 Milliarden

Auch im abgelaufenen Jahr hat sich die Sparkasse Westerwald-Sieg wieder zahlreiche gesellschaftliche Projekte unterstützt. Laut Vorstandschef Andreas Reingen flossen insgesamt 1.674.356 Euro in rund 1200 Projekte. Als Beispiel nannte er das Engagement des Kreditinstituts für das Deutsche Sportabzeichen. 43 beteiligte Schulen und 28 Vereine wurden hier mit einer Gesamtsumme von 55.630 Euro unterstützt. Bei der Übergabe der Urkunden am 18. März wird Ex-Triathlet Boris Stein zugegen sein.

Die Finanzierung von Warnwesten für alle Schulanfänger (3500 Euro), eine Schwimmabzeichenaktion für Kinder in Kooperation mit der DLRG (8000 Euro) oder 4500 Euro für die Fußballkreismeisterschaften der Jugend sind weitere Projekte der Sparkasse in den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald. Bei einer Spendenwanderung (die nächste ist für Sonntag, 21. April, in Limbach geplant) kam zudem ein Betrag von 8504 Euro zusammen. Fast zur Hälfte (803.000 Euro) füllt das Spendenbudget diesen Fördertopf. kra