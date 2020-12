Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 17:31 Uhr

Hahn b. B. M

Wieder ein Auto angezündet: Brandstiftung geht weiter

Zu einem weiteren Pkw-Brand kam es am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr in Hahn bei Bad Marienberg in der Hauptstraße. Ein Anwohner bemerkte den Brand des Skoda Superb. Polizei und Feuerwehr wurden umgehend alarmiert.