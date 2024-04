Plus Hachenburg Wie Zirkusluft die Sprachentwicklung fördert: Besonderes Angebot für Hachenburger Schüler Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Ein wortwörtliches Spiel mit dem Feuer ist die spektakuläre Zirkusnummer dieser Schüler. Foto: Röder-Moldenhauer Kopfüber hängt die siebenjährige Mia hoch über der Manege am Trapez – über ihr nur noch die einem Sternenhimmel nachempfundene Kuppel des Zirkuszelts und René Ortmann, Betriebsleiter und Artist im Zirkus Rondel, der das junge Mädchen festhält. Ein Netz gibt es nicht, Mia und die übrigen Trapezkünstlerinnen von der Sprachförderschule am Rothenberg in Hachenburg müssen sich auf René und ihre eigenen Fähigkeiten verlassen. Lesezeit: 3 Minuten

An der Sprachförderschule, in der Kinder aus den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald unterrichtet werden, ist gerade Zirkuswoche. Das große, grün und gelb gestreifte Zelt ist im Burggarten in Hachenburg aufgebaut, wo am Freitag und Samstag die Vorstellungen laufen. Alle, die ein solches Projekt schon einmal miterleben konnten, wissen, welch besondere ...