Wandern liegt im Trend. Gerade durch die Corona-Krise hat dieses Hobby weiter an Bedeutung gewonnen. So lange Touren am Stück wie Stephanie Brenner aus Merkelbach gehen aber wohl die wenigsten, denn sie betreibt das sogenannte Weitwandern. Das bedeutet, sie bewältigt Strecken zwischen 40 und 100 Kilometern in einem „Rutsch“. Dabei wird sie oft gefragt, was für sie die Faszination am Weitwandern ausmacht. Ihre Antwort setzt sich aus verschiedenen Aspekten zusammen.