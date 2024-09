Plus Steinefrenz

Wie man sich gegen Straftaten im Netz schützt: Sicherheitstag in Steinefrenz gibt Infos

i Um den richtigen Weg in die Sicherheit geht es am Samstag, 14. September, bei einer „Sicherheits-Veranstaltung“, die von 11 bis 16 Uhr in Steinefrenz. Unter anderem gibt es um 11.30 Uhr einen Vortrag über Cyberstraftaten. Foto: Nicolas Armer/dpa

Um den richtigen Weg in die Sicherheit geht es am Samstag, 14. September, bei einer „Sicherheits-Veranstaltung“, die von 11 bis 16 Uhr in Steinefrenz (Am Bahnhof 7) stattfindet. Angesprochen werden dabei Themen, die jeden angehen – also um Informationen, wie man sich selbst am besten schützen kann vor Ungemach und hohem Schaden. Unter anderem gibt es um 11.30 Uhr einen Vortrag über Cyberstraftaten.