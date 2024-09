Thorsten Ferdinand (links) und Gerd Meuer präsentierten am Samstagabend vor einem interessierten und teils auch amüsierten Publikum in der alten Kirche von Staudt unter dem Motto „Wie et domols wor“ Gedichte und Geschichten von den beiden Westerwälder Urgesteinen Gottfried Ferdinand aus Untershausen und Gottfried Meuer aus Staudt. Foto: Hans-Peter Metternich