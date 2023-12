Wichtiger Beitrag zum Erhalt des Treffpunkts: Hardter Dorfladen verkauft bald wieder Fleisch und Wurst

Die künftige Zusammenarbeit zwischen dem Hardter Dorfladen und der Wäller-Markt-Genossenschaft stand im Mittelpunkt eines Informationsabends, zu dem die Hardter Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis in die alte Schule eingeladen hatte.

Freuen sich gemeinsam über die Kooperation (von links): Michael Müller (Erster Beigeordneter), Ulla Martain (Dorfladen-Helferin), Anika Häbel (Gemeinderatsmitglied), Wendelin Abresch (Vorstand Wäller Markt eG), Gabriele Greis (Ortsbürgermeisterin) und Natalie Groß (Wäller Markt eG). Foto: Andreas Giehl

Wie aus einer Pressemitteilung der Genossenschaft hervorgeht, begrüßte der Erste Beigeordnete Michael Müller die Besucher und erläuterte die Ziele, die mit der Kooperation verbunden sind. Im Anschluss präsentierte Wendelin Abresch, Vorstand der Wäller-Markt-Genossenschaft, den regionalen Marktplatz Wällermarkt mit seinen Einkaufsmöglichkeiten und den Sortimenten der circa 100 heimischen Anbieter. Besonderes Interesse zeigten die Besucher daran, wie die Kooperation mit dem Hardter Dorfladen ausgestaltet werden soll. Die beteiligten Akteure unter der Leitung der Ortsbürgermeisterin hatten sich im Vorfeld überlegt, wie man Online-Bestellungen mit den Bedürfnissen eines kleinen Dorfladens verbinden kann.

Gabriele Greis und die beiden ehrenamtlichen „Managerinnen“ des Dorfladens, Ulla Martain und Cornelia Seiler, betonten die Bedeutung des Dorfladens als Treffpunkt, insbesondere für die ältere Bevölkerung. Da der Dorfladen wegen seiner kurzen Öffnungszeiten und der begrenzten Warenbevorratung keine frischen Fleisch- und Wurstwaren mehr im Sortiment führen kann, entstand die Idee, dass die Wäller-Markt-Genossenschaft diese Lücke schließen könnte.

Aus der Idee wurde eine konkrete Vereinbarung, die vorsieht, dass bei entsprechender Online-Vorbestellung im Online-Marktplatz wällermarkt.de an jedem Freitag frische Fleisch- und Wurstwaren vom Wällermarkt in den Dorfladen geliefert werden. Bestellen kann man Produkte von allen Landmetzgern, die im Wällermarkt vertreten sind, aber auch andere Produkte aus dem Gesamtsortiment des regionalen Marktplatzes. Da nicht jeder ältere Mensch in der Lage ist, Online-Bestellungen zu tätigen, hat man ehrenamtliche „Einkaufshelfer“ gewonnen. Diese stehen ab sofort insbesondere älteren Mitbürgern zur Verfügung und unterstützen diese beim Online-Einkauf.

Laut Pressemitteilung nahmen die Teilnehmer dieses Konzept begeistert auf. „Das Zusammenspiel von Online-Einkauf über den Wällermarkt und dem stationären Dorfladen eröffnet neue Perspektiven für einen langfristigen Erhalt des beliebten Dorfladens und entlastet gleichzeitig die ehrenamtlichen Helferinnen“, betonte Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis. „Dieses Modell kann beispielgebend für andere Dorfläden in der Region sein.“ red