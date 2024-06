Plus Höhr-Grenzhausen Wettbewerb in Höhr-Grenzhausen: Deutscher Töpfermeister kommt aus Dreieich Von Hans-Peter Metternich i 71 keramikschaffende Künstler hatten sich der Aufgabe gestellt, im Rahmen des Museumswettbewerbes Eier- und Schnapsbecher zu kreieren. Das Foto zeigt die sechs Preisträger mit den Juroren bzw. Sponsoren. Zweite von rechts Museumsleiterin Nele van Wieringen. Foto: Hans-Peter Metternich Das erste Juniwochenende ist „reserviert“ für die Stadt Höhr-Grenzhausen und die Keramik – das „weiße Gold“ des Westerwaldes. Da war zum einen der 44. Europäische Keramikmarkt, der am Samstag und Sonntag eine Vielzahl von Gästen in die Kannenbäckerstadt gelockt hatte (wir berichteten). Lesezeit: 2 Minuten

Aber in Höhr-Grenzhausen war noch weit mehr los: Parallel zum Markt hatte das Keramikmuseum bei seinem Fest wieder einen Wettbewerb ausgelobt, bei dem sich in diesem Jahr 71 keramikschaffende Künstler der Aufgabe gestellt hatten, Eier- und Schnapsbecher zu kreieren, die von einer sechsköpfigen Jury für preiswürdig empfunden wurden. In der ...