Westerwaldgemeinde kämpft: Nauorter wollen Tempo 30 im Dorf

Die Ortsgemeinde Nauort hat wie so viele Dörfer im Westerwaldkreis einen ganz großen Wunsch: Ginge es nach dem Ortsgemeinderat und Ortsbürgermeister Dietmar Quernes, dann hätte die Gemeinde eine Tempo-30-Zone, und das mitten im Ort an der Hauptdurchgangsstraße. Das Problem dabei: Die Nauorter Hauptstraße ist eine Landesstraße (L 306), und nach der Straßenverkehrsordnung sind innerorts auf sogenannten „klassifizierten Straßen“ wie Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen keine Zonen mit reduzierter Geschwindigkeit erlaubt. Eine Regelung, die in Nauort nur Kopfschütteln auslöst.