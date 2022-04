Am Landgericht Koblenz muss sich aktuell ein 26-jähriger Mann aus der VG Wallmerod verantworten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft ihm bewaffnetes unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vor. Nach dem Betäubungsmittelgesetz droht ihm möglicherweise eine jahrelange Haftstrafe. Was für den Westerwälder im Sommer 2020 als Schnapsidee unter Freunden begann, könnte ihn bald ein Leben in Freiheit kosten.