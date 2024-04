Plus Luckenbach Westerwälder setzen auf Wachstum: AMI verdoppelt in Luckenbach Gebäudeflächen Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Die Firma AMI aus Luckenbach, Spezialist für Förder- und Lagertechnik, hat ihre Gebäudeflächen für Produktion und Verwaltung unter anderem mit dem Bau einer riesigen Halle verdoppelt. Das haben Geschäftsführer Stefan Brenner und die rund 220 Mitarbeiter des Unternehmens, das 1987 gegründet wurde, jetzt mit vielen Gästen aus dem In- und Ausland bei einer Hausmesse gefeiert. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: Röder-Moldenhauer Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum: Die Firma AMI aus Luckenbach, Spezialist für Förder- und Lagertechnik, hat ihre Gebäudeflächen für Produktion und Verwaltung verdoppelt. Das haben Geschäftsführer Stefan Brenner und die rund 220 Mitarbeiter des Unternehmens, das 1987 gegründet wurde, jetzt mit vielen Gästen aus dem In- und Ausland bei einer Hausmesse gefeiert. Lesezeit: 2 Minuten

Durch die Erweiterung beträgt die Betriebsfläche in der Leystraße in Luckenbach jetzt circa 14.000 Quadratmeter. Und kaum sind die neuen Gebäudeteile nach etwa einem Jahr Bauzeit bezogen, schon ist der nächste Anbau in den kommenden zwei bis drei Jahren geplant, wie Prokuristin und Marketingleiterin Bärbel Kempf bei einer Pressekonferenz anlässlich ...