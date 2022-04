An der Westerwälder Seenplatte stehen in diesem und in den Folgejahren große Sanierungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen an. Das hat die Nabu-Landesvorsitzende und Vertreterin der Nabu-Stiftung, Cosima Lindemann, am Dienstagabend dem Verbandsgemeinderat Hachenburg mitgeteilt.