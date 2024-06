Plus Görgeshausen Westerwälder Ressource privat nutzen: Ingenieur erzeugt Windstrom auf Eigenheim in Görgeshausen Von Maja Wagener i Bei Sonnenschein braucht er sein Windrad nicht, doch für die Stürme im Herbst hat Joachim Savelsberg ein Windkraftwerk auf sein Einfamilienhaus gesetzt. Foto: Maja Wagener Wenn es auf den Westerwälder Höhen bei Görgeshausen so richtig pfeift, freut sich Joachim Savelsberg. Der Ingenieur im Bereich Elektrotechnik hat seit Kurzem ein eigenes Windrad auf dem Dach seines Einfamilienhauses – vermutlich das erste private Mini-Windkraftwerk im Westerwaldkreis. Lesezeit: 3 Minuten

„Ich war immer sehr interessiert: Was lässt sich an regenerativen Energien im Haushalt umsetzen?“, erzählt der 60-Jährige, der sein Eigenheim in Görgeshausen vor 25 Jahren gebaut hat. Eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach des modernen Einfamilienhauses erzeugt Strom, Solarthermie wärmt das Wasser. An Windkraft sei er schon vor zehn Jahren ...