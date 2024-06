Plus Westerwaldkreis Westerwälder Kreistag im Umbruch: Wähler wirbelt Listen durcheinander Von Markus Müller i Wer demnächst im Westerwälder Kreistag sitzen wird, das steht noch nicht endgültig fest. Die Wähler haben die Listen aber ordentlich durchmischt. Foto: Markus Müller Und plötzlich bleibt kein Stein auf dem anderen: Dadurch, dass der Wähler unter anderem bei der Kreistagswahl Personenstimmen bündeln (kumulieren) oder auf mehrere Listen verteilen (panaschieren) kann, dauert nicht nur die Auszählung länger. Es steigt zugleich die Spannung, wer letztlich den Sprung in einen Rat oder eben den Kreistag schafft. Lesezeit: 3 Minuten

„Sichere“ Plätze gibt es nur noch bedingt, der Wähler kann Listen richtig durcheinanderwirbeln. Und das hat er im Westerwaldkreis auch munter getan. Nach dem Wählerwillen sitzen dann demnächst zumindest in einigen Fällen Frauen und Männer in dem Gremium, die sich das noch nicht einmal in ihren kühnsten Träumen ausgemalt hatten. Wer ...