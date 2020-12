Westerwaldkreis

Um die steigende Zahl der Coronavirus-Patienten versorgen zu können, soll es künftig doppelt so viele Intensivbetten geben wie bisher. Bund und Länder haben am Dienstag einen entsprechenden Notfallplan für die Krankenhäuser in Deutschland beschlossen (wir berichteten). Auch im Westerwaldkreis sollen die Kapazitäten erweitert und die Zahl der Intensivbetten und Beatmungsplätze erhöht werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung wird im Westerwaldkreis unterdessen ein Coronavirus-Patient stationär behandelt. Da die Krankenhäuser nicht genug melden, könne die Zahl aber höher sein, teilte Sprecherin Alexandra Marzi mit. „Inzwischen stehen oder standen mehr als 1050 Personen in Quarantäne“, sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes Sarah Omar.